Таллин, 22 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Решение НАТО о принятии в свои ряды Эстонии было политическим решением США. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает эстонский портал rus.err.ee со ссылкой на бывшего министра финансов и премьер-министра Эстонии, бывшего вице-президента Еврокомиссии, кандидата в президенты Эстонии Сийма Калласа. «Это было политическое решение американцев, и я думаю, что европейские партнеры не очень обрадовались этому», — признался он.

PavelD Эстония под прикрытием США

Каллас рассказал, как американцы ускорили вступление Эстонии в военный альянс: «Началось с того, что весной 2002 года пришел американский посол Джозеф Де Томас и сказал, что постарается устроить нам встречу с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем — младшим. Я подумал, что это очень здорово, но, зная, насколько сложно организовать такую встречу, я пожал плечами. В это же время всем странам-претендентам в НАТО пришло письмо от генерального секретаря НАТО Робертсона, содержание которого было достаточно грубым: «Не беспокойте высшее руководство стран НАТО!» Через какое-то время пришел мой советник по внешней политике Симму Тийк и сказал: «Слушай, теперь все точно — 4 сентября (встреча с Бушем). Дадим сообщение в прессе?» Я сказал, что никаких сообщений мы давать не станем, американцы дадут. И американцы сделали это».

Каллас высоко оценил итоги сентябрьской встречи 2002 года с президентом Бушем. По его признанию, он произвел своей речью со словами, что «демократия должна быть решительной», сильное впечатление: «После встречи посол Де Томас сказал мне: «Знаете, президент процитировал вас 46 раз».

«Руководители Эстонии вообще всегда хорошо ладили с американскими президентами. Хорошие отношения были и с Клинтоном, и с Обамой, который тоже приезжал сюда. Джордж Буш звонил даже несколько раз», — подчеркнул Каллас. Он добавил, что на активную поддержку членства Эстонии в НАТО (вступила весной 2004 года) повлияла и не менее активная поддержка Эстонией военных действий США в Ираке, а также заявленная готовность стать союзником по военной миссии.

Напомним, Андрес Таранд, премьер-министр Эстонии с ноября 1994 по апрель 1995 года, признал в интервью гостелерадио страны, вспоминая события августа 1991 года и отмечая 25-ю годовщину восстановления независимости Эстонской Республики, что правительство поставило себе целью вступление в Евросоюз и НАТО уже в 1995 году. «Вступление в ЕС и НАТО было очень давней целью страны», — отметил он: «Новое правительство Эстонии верило в позитивное развитие России, и президент Борис Ельцин в какой-то мере давал основание в это верить. Но в силу нашей долгой истории в правительстве было полно людей, предчувствующих опасность».