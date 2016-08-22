Рига, 22 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Высшие должностные лица, говоря о восстановлении независимости Латвии, оперируют неправильными фактами, или вообще не говорят о фактах, которые сыграли ключевую роль, заявил экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, комментируя выступления политиков на мероприятиях в честь 25-летия со дня восстановления независимости Латвии де-факто, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Ельцин

«Они не хотят признать, что именно Ельцин и его команда сыграли решающую роль и в путче, и в дипломатическом признании. Не Ирландия, как утверждается. Мы с Козыревым, который тогда был министром иностранных дел России, уже в последние часы путча обсуждали подписание протокола дипломатических отношений с Россией. И 24 августа этот протокол уже был подписан. Вчера цитировали письмо Явлинского. Но почему не процитировали Ельцина, который в январе призвал российских солдат не применять оружие против прибалтов? Все это сводится на нет, потому что Россия неудобная. Неудобно сказать ей «спасибо», — сказал он.

По словам Юрканса, никто не спрашивает о событиях тех дней людей, которые принимали непосредственное участие в процессе возобновления независимости Латвии. «Самое обидное, что вчера, вроде как в праздник, никто не захотел сказать правду, спросить тех, кто подписывал протоколы. Никто не спросил», — сказал он.

Напомним, 21 августа в Латвии отмечается 25 лет со дня, когда Верховный Совет принял конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики», в связи с чем завершился переходный период, установленный в декларации от 4 мая 1990 года «О восстановлении независимости Латвийской Республики» и страна обрела независимость де-факто.