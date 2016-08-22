Москва, 22 августа, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Вероятность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри зависит от хода переговоров экспертов двух стран в Женеве по вопросам сирийского урегулирования, сообщают «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Госсекретарь США Джон Керри

Ранее госсекретарь США сообщил, что вероятно проведение его встречи с российским министром иностранных дел после переговоров дипломатических команд двух стран по вопросам разрешения кризиса в Сирии и выразил надежду на завершение дискуссий по этому вопросу.