Ереван, 22 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. За пост главы сельской общины Цахкаовит Арагацотнской области Армении будет бороться Араик Хандоян, ещё недавно в составе вооружённой группы «Сасна Црер» (Храбрецы из Сасуна) участвовавший в захвате заложников на территории полка полиции в Ереване. Ныне Хандоян, которому предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 218 УК Армении (захват заложников) и по части 3 статьи 235 УК Армении (незаконное приобретение, хранение, использование, транспортировка и реализация оружия), находится под арестом.

azatutyun.am Араик Хандоян на захваченной территории полка ППС, июль 2016 г

Центральная избирательная комиссия подтвердила, что доверенное лицо Хандояна успело до истечения срока выдвижения кандидатов представить соответствующие документы.

Кроме Араика Хандояна, который во время карабахской войны получил прозвище «одинокий волк», за пост главы поселковой администрации буду бороться действующий глава общины, член правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ерванд Хачатрян, представитель партии «Процветающая Армения» (ППА) Ашот Акопян и беспартийный Норик Акопян.

Ранее ППА заявила, что в случае утверждения кандидатуры члена группы «Сасна црер» Араика Хандояна на предстоящих в общине Цахкаовит выборах, кандидат от партии Ашот Акопян снимет свою кандидатуру.

Ранее члены вооружённой группы неоднократно заявляли, что выборы в Армении носят формальный характер, что тот, кто участвует в выборах играет на стороне президента Армении Сержа Саргсяна, что в стране возможно достичь изменений только с помощью оружия. С подобной мотивировкой были захвачены заложники в здании полка патрульно-постовой службы в Ереване, было убито 3 полицейских.

Выборы в Цахкаовите намечены на 18 сентября.

17 июля вооруженная группа, называющая себя «Сасна Црер», захватила полк ППС в Ереване, а также нескольких заложников. Среди основных требований боевиков была отставка президента Армении и освобождение из-под ареста лидера внесистемной оппозиции Жирайра Сефиляна.

Спустя неделю все заложники, среди которых были замначальники полиции Армении и Еревана были освобождены, однако спустя несколько дней в заложниках оказались уже врачи скорой помощи, которые прибыли для оказания медпомощи одному из членов группы.

31 июля все боевики сдались властям Армении. Во время захвата полка ППС погибли двое полицейских, еще один сотрудник правопорядка скончался, находясь в оцеплении, в результате выстрела снайпера.

По данным Специальной следственной службы Армении на 16 августа 2016 года, на данном этапе предварительного следствия по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 60 человек: 50 из них арестованы, 2 находятся в розыске, в отношении остальных лиц избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Всем обвиняемым предъявлены обвинения по разным совокупностям различных частей статей 218 («Захват заложника»), 219 («Захват зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи»), 35−225 (подготовка организации массовых беспорядков) и 235 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РА.

По состоянию на 16 августа, потерпевшими признаны 19 лиц.