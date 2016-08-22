Киев, 22 августа, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В 1991 году после провозглашения акта о независимости Украины в Киев из Москвы приезжали политики, чтобы забрать Крым и Донбасс. Об этом 22 августа заявил президент Украины Петр Порошенко перед вручением государственных наград выдающимся украинцам, передает ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. Баян (фрагмент). 1910

«Спустя считаные дни после провозглашения акта о независимости в Киев сразу примчалась российская делегация за Крымом и за Донбассом. Я думаю, что это даже не всем известно. Поэтому мы имеем твердое право на очень высокую самооценку. Наше государство выдержало нападение враждебной силы, которая простирается на 1/6 суши, которая на армию тратит в 20 раз больше, чем это можем позволить себе мы», — напомнил Порошенко.

При этом глава украинского государства раскритиковал оценку событий лета 1991 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «Скажите мне, кто ваш враг, и я скажу, кто вы. Я специально перефразировал это высказывание. Какая же тайная сила скрыта в украинцах, если они способны защитить свою державу, свою свободу от тех, кто распад советской империи и появление самостоятельной Украины назвал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. От тех, кто публично утверждает, что не воспринимает нас отдельным народом», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина отстала от других стран ЕС, которые ранее входили в состав СССР, из-за неумения рвать с прошлым и реализации политики многовекторности. «Ровно 25 лет назад, в августе решением ВР и в декабре на референдуме мы, украинцы, выбрали себе новое будущее в новой, свободной, независимой Украине. Но, к сожалению, не решились бескомпромиссно порвать с прошлым. Запутались в стрелках многовекторности. Руководство всегда пыталось сидеть на двух стульях, барахталось между здесь и там, москвофильством, патернализмом, социализмом, которые прочно сидели в сознании и гирями повисли на ногах украинского народа. Поэтому мы не могли не отстать от наших центральных европейских соседей по бывшему советскому лагерю», — сказал Порошенко.

Он сравнил курс Украины на евроинтеграцию с 40-летним походом евреев по пустыне. «Мы свою пустыню преодолели не за 40, а за 23 года и без Моисея, и без скрижалей, путем собственных, иногда дорогостоящих, ошибок, рискуя сбиться с пути», — считает Порошенко.

Напомним, что 24 августа Украина будет отмечать 25-ю годовщину независимости. В Киеве пройдет масштабный военный парад, на котором будет задействовано до 200 единиц новой военной техники и более 4 тысяч силовиков. К охране общественного порядка в столице будет привлечено около 6 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2015 года президент России Путин назвал русских и украинцев одним народом и выразил уверенность, что Украина справится со своими проблемами и выйдет из-под «внешнего управления». «Я считаю, что русские и украинцы — это вообще один народ», — считает Путин.

Ранее, 25 апреля 2005 года, президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». Десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало настоящей драмой.

«Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последующей хасавюртовской капитуляцией», — отметил Путин. «Эпидемия распада перекинулась на саму Россию», — заявил Путин.