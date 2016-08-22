Киев, 22 августа, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины проинформирует президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о «подозрении в развязывании войны против Украины». Об этом 22 августа на брифинге в Киеве заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает ИА REGNUM .

government.ru В ожидании повестки

«Работаем», — сказал Луценко, отвечая на вопрос о том, когда ГПУ вынесет уведомление о подозрении Медведеву и Путину.

По его словам, ГПУ уже привлекла к уголовной ответственности 39 граждан РФ за развязывание войны против Украины. «На данный момент привлечены к уголовной ответственности за участие в развязывании и ведении агрессивной войны против Украины 39 граждан РФ, из которых 31 военнослужащий ВС РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении 10 граждан РФ, шесть из которых уже осуждены к наказанию в виде лишения свободы от 11 до 15 лет», — рассказал Луценко.

Он сообщил, что украинская Генпрокуратура сообщила о подозрении министру обороны РФ Сергею Шойгу и еще 17 высокопоставленным чиновникам России. «8 августа 2016 года ГПУ сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка, предусмотренных частью ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258−3, ч. 3 ст. 258−5, ст. 436, ч. 1 и 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 18 лицам из числа представителей власти и руководства ВС РФ. Среди которых советник президента РФ, бывший полномочный представитель президента РФ в так называемом Крымском федеральном округе, министр обороны РФ и два его заместителя, и еще 10 генералов из числа высшего командного состава ВС РФ», — проинформировал Луценко.

Генпрокурор уточнил, что повестки российским чиновникам были доставлены 10 и 15 августа с помощью курьерской службы доставки и электронной почты. «10.08.2016 года по месту работы подозреваемых, Администрацией президента РФ получил работник администрации Сименевич, и 15.08.2016 года, по месту прохождения военной службы подозреваемых Министерства обороны РФ, получила работник Министерства обороны РФ Изранцева», — сказал Луценко.

Он также отметил, что действия подозреваемых привели к гибели не менее 2 263 и ранения не менее 8 394 военных ВСУ и других военных формирований. При этом действия российских чиновников причинили Украине материальный ущерб на сумму 1,3 трлн грн ($ 51 млрд 464 млн долл).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа прокуратура Киева закончила специальное досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего протоиерея Свято-Иверского женского монастыря Донецка Украинской православной церкви Московского патриархата, который корректировал огонь бойцов ДНР. Обвинительный акт направлен в Печерский райсуд для рассмотрения по существу.

Напомним, в августе Подольский районный суд Киева вызвал главу Луганской народной республики Игоря Плотницкого на судебное заседание в качестве обвиняемого. Суд состоится 31 августа 2016 года. Плотницкий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 Уголовного кдекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека организованной группой с тяжелыми последствиями»), ч. 2 ст. 258 («Террористический акт, совершенный группой лиц, который повлек причинение значительного имущественного ущерба либо иных тяжких последствий), ч. 3 ст. 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу»).