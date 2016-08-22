Москва, 22 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Для обновлений надписей на табличках у кабинетов депутатов Госдума закупает 600 пластиковых букв, — соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок. Общая сумма заказа — 397 тыс. 520 рублей, при этом в него кроме самих букв входят еще и 93 таблички цвета «орех Экко», на них и будут размещены буквы.

THOR Буквы

Прописаны и требования к буквам, которые должны быть изготовлены из двустороннего пластика на клеящей основе: предполагается, что их цвет — «глянцевое золото"/черный». Высота букв — 20 мм; толщина — 3,2 мм.

В частности, предполагается закупить букв «а», «е», «и» — по 30 штук, а вот букв «ъ» — 9 штук.