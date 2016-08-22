Москва, 22 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. К самой крупной банковской программе лояльности в России присоединился 22-миллионный участник. Победителем стал обладатель молодежной карты Сбербанка — Валерий Анисимов.

sberbank.ru Отделение «Сбербанка»

Торжественное награждение 22-миллионного участника состоялось в Санкт-Петербурге, который занимает второе место по количеству участников программы. В городе проживает более 5 миллионов человек, почти полмиллиона которых уже активно пользуются программой. Молодежный офис Сбербанка провел награждение в неформальной обстановке и пригласил начинающих блогеров и молодежь. В рамках мероприятия блогер Рина Аникерг рассказала про секреты продвижения в Instagram, провела практические задания и конкурс для участников.

На мероприятии по традиции прошла церемония награждения миллионного участника бонусной программы. Партнеры BUYON.RU, «АДАМАС», Ozon.ru, kari, «ЛитРес», DIVAGE и БУРГЕР КИНГ вручили победителю сертификаты на покупки у себя в сети. Дополнил список подарков партнер «Клаустрофобия» с сертификатом на прохождение увлекательного квеста.

«Мы высоко ценим долгосрочные отношения с клиентами, и благодарим их за приверженность Сбербанку с помощью бонусной программы «Спасибо от Сбербанка». 22 миллиона пользователей — это свидетельство того, что программа востребована, и наши клиенты положительно оценивают её возможности», — прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка Олег Голубенцев.

Справка о программе:

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. На сегодняшний день количество участников — более 22 000 000 человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Сегодня партнерами программы являются более 600 торговых сетей.

Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка.

Программа неоднократно получала награды национальной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

В мобильном приложении программы можно отслеживать список партнеров, новые акции, бонусный баланс и историю операций. Доступно для скачивания на Android и IOS.

*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676 195, 639 002 551.