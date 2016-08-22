Москва, 22 августа, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Несмотря на то, что, с одной стороны, расследование антикоррупционной связи одного из лидеров штаба Трампа и Януковича должно нанести удар по самому Трампу, второй ключевой задачей этого действия является возможность еще раз подтвердить правильность событий Майдана. На самом деле, это расследование может дать совершенно неожиданный, как сейчас кажется, результат, однако можно быть я практически уверенным, что такой ход событий имеет четко спланированный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Пороршенко

«Вспомним, что Порошенко приблизительно с марта по декабрь 2012 года занимал должность министра экономического развития и торговли при Януковиче, и, что немаловажно, Янукович сам предложил ему эту должность, еще и уговаривал. Очевидно, что Порошенко и Янукович были очень близко связаны в вопросах различных финансовых операций, прежде всего на так называемом внешнем рынке — это элементарно «читается» из бывшей должности Порошенко. При таком «раскладе» не трудно предположить, что именно может «неожиданно» обнаружить это инициированное расследование. Нам «вдруг» либо намекнут, либо предъявят (в зависимости от целей и ситуации или поведения Порошенко), что и сам нынешний президент Украины причастен к коррупционным связям с Америкой», — сказал Перенджиев.

«Как ни странно, ситуация вокруг этого расследования тесно связана с темой военного переворота на Украине. Главной целью попытки очередного госпереворота на Украине, и ее инструментом будет лишение Порошенко контроля над финансовыми потоками, которые поступают в страну, и теми, которые уже в ней имеются. Не исключено, что и доклад по панамскому делу журналистов, также может ударить по имиджу Порошенко», — предположил эксперт.

«Всё это очень смахивает на своеобразный «турецкий гамбит». В нашем случае все обстоит таким образом: мнимая мишень одна, а вот пуля может попасть наверняка именно в Порошенко. В этом случае наиболее точно отображает ситуацию поговорка «не рой другому яму, не попадешь в нее сам». В процессе антикоррупционного расследования, как минимум, значительно ухудшится имидж самого Порошенко просто потому, что будут выявлены факты не только связи Порошенко с Януковичем и его участие в прошлых коррупционных схемах, но и, возможно, сегодняшние коррупционные схемы. Тем более что в коррупции уже неоднократно обвиняли Яценюка, но пока еще открыто не обвиняют правительство Гройсмана, да и самого Порошенко. Очень похоже, что таким образом готовится почва для обвинений не со стороны каких-либо оппозиционных сил в самой Украине, а именно со стороны США. Не от официальных лиц, а со стороны средств массовой информации, и если они появятся в таких серьезных изданиях, как Вашингтонпост то это серьезным образом ударит по имиджу Порошенко, ведь с общественным мнением в США очень считаются», — пояснил Перенджиев.

«К чему же изобретена такая схема воздействия? Какая у нее функция? Безусловно, это подготовка козырной карты против Порошенко, которую можно будет предъявить в нужный момент. Это рычаг, который сможет вынуждать Порошенко выполнять определенные действия. Цели воздействия могут быть разным. Позволю себе одно из самых смелых, и, тем не менее, наиболее вероятных предположений. Сам Порошенко боится воевать с Россией, а вот Запад хочет, чтобы Украина начала войну, например, военную операцию как в Донбассе или Крыму, дабы столкнуть Россию и Украину. Президент Украины пока уворачивается, но давление на него в этом отношении есть, и дальше оно будет усиливаться, возможно, до тех пор пока его не уберут и не поставят другого человека. В этом случае будет идти речь о военном диктаторе, именно поэтому Порошенко вынужден имитировать готовность ввода военного положения, но ввести его он не готов. Эти заявления позволяют ему потянуть время. Сам он не может не понимать, что введение военного положения будет означать смещение его самого и изменение или переформатирование самой власти в Киеве», — высказал свое мнение эксперт.

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