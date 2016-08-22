Краснодар, 22 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Дольщики Успенского района Краснодарского края, которые могли из-за решения районного суда лишиться своих участков, отстояли право трудиться на своей земле через суд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 22 августа, на защиту прав владельцев земельных паев в их спорах с агрохолдингами вокруг выделения земель из общей долевой собственности в очередной раз встал Краснодарский краевой суд.

Исаак Левитан. Поле. 1890-е

На прошлой неделе судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Успенского районного суда от 10 мая текущего года. Краевой суд признал возражения ОАО «Марьинское» необоснованными и подтвердил право владельца Виктора Трохина на выдел участка в обозначенных им границах. В настоящее время в судах находится ряд аналогичных исков.

Поясним, что в феврале этого года владельцы земельных долей приняли решение не сдавать в дальнейшем свои участки общей площадью 132 га в аренду ОАО «Марьинское», выделить их из общей долевой собственности и создать свое фермерское хозяйство.

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По словам владельцев долей, никакой речи об оспаривании действующего договора аренды с агрохолдингом не идет: договор истекает в ноябре 2018 г., и только после этого дольщики планировали создать собственное хозяйство и начать самостоятельно возделывать землю. Однако агрохолдинг, который является не только арендатором, но еще и собственником нескольких долей, направил в адрес дольщиков свои возражения. Дольщики такие возражения сочли необоснованными и оспорили в судебном порядке. Но Успенский районный суд встал на сторону агрохолдинга и признал процесс выделения земельных участков незаконным, сославшись на необходимость проведения общего собрания.

Добавим, что 18 августа Краснодарский краевой суд подтвердил правомочность решения Тбилисского района суда, который 9 июня этого года встал на сторону дольщиков в споре с агрохолдингом, возражавшим против выделения ими своих земельных участков из арендуемых ЗАО «Агрофирма «Дружба» земель. Однако указанное решение суда не удовлетворило агрохолдинг, и его представители подали апелляционную жалобу на решение районного суда. Но вышестоящий суд оставил решение в силе.