Кубанские аграрии отвоевали свои земельные участки через суд
Краснодар, 22 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Дольщики Успенского района Краснодарского края, которые могли из-за решения районного суда лишиться своих участков, отстояли право трудиться на своей земле через суд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 22 августа, на защиту прав владельцев земельных паев в их спорах с агрохолдингами вокруг выделения земель из общей долевой собственности в очередной раз встал Краснодарский краевой суд.
На прошлой неделе судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Успенского районного суда от 10 мая текущего года. Краевой суд признал возражения ОАО «Марьинское» необоснованными и подтвердил право владельца Виктора Трохина на выдел участка в обозначенных им границах. В настоящее время в судах находится ряд аналогичных исков.
Поясним, что в феврале этого года владельцы земельных долей приняли решение не сдавать в дальнейшем свои участки общей площадью 132 га в аренду ОАО «Марьинское», выделить их из общей долевой собственности и создать свое фермерское хозяйство.
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По словам владельцев долей, никакой речи об оспаривании действующего договора аренды с агрохолдингом не идет: договор истекает в ноябре 2018 г., и только после этого дольщики планировали создать собственное хозяйство и начать самостоятельно возделывать землю. Однако агрохолдинг, который является не только арендатором, но еще и собственником нескольких долей, направил в адрес дольщиков свои возражения. Дольщики такие возражения сочли необоснованными и оспорили в судебном порядке. Но Успенский районный суд встал на сторону агрохолдинга и признал процесс выделения земельных участков незаконным, сославшись на необходимость проведения общего собрания.
Добавим, что 18 августа Краснодарский краевой суд подтвердил правомочность решения Тбилисского района суда, который 9 июня этого года встал на сторону дольщиков в споре с агрохолдингом, возражавшим против выделения ими своих земельных участков из арендуемых ЗАО «Агрофирма «Дружба» земель. Однако указанное решение суда не удовлетворило агрохолдинг, и его представители подали апелляционную жалобу на решение районного суда. Но вышестоящий суд оставил решение в силе.