Екатеринбург, 22 августа, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге во время проведения ремонтных работ на хладокомбинате «Норд» произошло частичное обрушение кирпичной стены и утеплителя. По предварительной информации, причиной чрезвычайного происшествия стала установившаяся на Среднем Урале жаркая погода.

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«По предварительной информаци, и причина обрушения — перегрев торфоплит утеплителя солнечными лучами», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Инцидент произошёл во время проведения плановых ремонтных работ, на время проведения которых из системы охлаждения скачивается аммиак. В результате обрушения были повреждены трубы в холодильной камере, но выброса аммиака не произошло, так как на время работ он был предварительно скачан из системы. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, а в ликвидации последствий участвовало 62 человека, 16 единиц техники.

В результате ЧП никто не пострадал, а с территории предприятия было эвакуировано около 300 человек. При дальнейшем осмотре здания специалисты установили возможность обрушения другой стены Хладокомбината, и было принято решение о полной откачке аммиака из системы.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по данному факту организована прокурорская проверка.

Отметим, что в Свердловской области на всё лето установилась жаркая погода, а средняя температура воздуха в августе необычно высокая для региона, и в дневное время превышает тридцатиградусную отметку. Ранее специалисты отмечали, что из-за жаркого лета на Среднем Урале участились случаи падения детей из окон.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, это не первый случай в Екатеринбурге за последнее время, когда рушатся стены зданий. Обрушение части стены в доме по улице Энтузиастов произошло в ночь на 14 августа. Чуть позже произошло ещё одно обрушение в этом же доме. Жильцы были эвакуированы, а в администрации города сообщили, что всем пострадавшем будет представлено жильё из маневренного фонда.

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Однако ЧП в этом доме произошло не из-за жары. По версии городских чиновников перекрытия стали рушиться из-за протечек или незаконных перепланировок. Но позже выяснилось, что здание барачного типа было построено в 1955 году и нуждалось в капитальном ремонте. Он был запланирован на 2015−2017 года. Теперь решается вопрос о переводе здания в разряд аварийного жилья.

По факту обрушения организована прокурорская проверка, которая позволит установить обоснованность включения данного дома в программу капитального ремонта, а не в программу по переселению жильцов из ветхого и аварийного жилья.