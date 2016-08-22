Мурманск, 22 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Жительница Мурманской области пришла в ужас от состояния регионального онкодиспансера, а именно отделения радиологии, где «людям приходится лежать не по одному месяцу на лечении». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, северянка написала на своей странице в соцсетях.

Мурманский онкодиспансер. Автор фото — Анастасия Леонова

«Вот такого ужаса и безобразия не видела давно, — отметила Анастасия Леонова. — В душ страшно заходить, не то что мыться, так как это одновременно санитарная комната уборщиц, где моют и полоскают тряпки половые, не обращая внимания на то, есть ли при этом кто-нибудь в душе, щеколды-то нет!»

По информации пациентки, средства на проведение необходимых работ в учреждении были выделены два года назад. «Сейчас же все оправдываются тем, что некуда размещать больных на время ремонта, следовательно, ремонта не будет», — сообщила мурманчанка.

По её словам, в диспансере работает замечательный коллектив, который использует то, что им предоставлено, «по максимуму». Но тех же лекарств здесь на всех не хватает.

«У них не хватает элементарных и необходимых при облучении лекарств, — написала Леонова. — Как мне объяснили, почему мне самой надо покупать: лекарств каждые две-три недели на тысячи четыре минимум, лимит закончен за этот год и на их отделение аптека не выдает! Вот тебе и бесплатная медицина в России!»

Тем временем в мурманском онкодиспансере признают необходимость проведения ремонтных работ.

Как сообщили в учреждении, диспансер располагается в старом здании 60-х годов постройки, и ремонт в нём, судя по информации, содержащейся в ответе на запрос корреспондента ИА REGNUM, всё же проведут.

«В текущем году уже разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение экспертизы, — отметил главный врач Мурманского областного онкодиспансера Дмитрий Коваленко. — В достаточном количестве в диспансере имеются лекарственные препараты, входящие в список жизненно важных и необходимых лекарственных средств. На аппаратном совещании я ещё раз обращу внимание коллег на необходимость недопущения самостоятельного приобретения лекарственных препаратов пациентами. Судя по фотографиям, опубликованным в социальной сети, съёмка в отделении радиологии была сделана около месяца назад (в июле 2016 года). Действительно, в тот период в ходе внутренней проверки были выявлены дефекты в работе персонала диспансера, с которыми проведена соответствующая работа».

По словам главврача, сейчас в учреждении продолжается техническое оснащение. «За последние 3 года для диспансера были приобретены: современный специализированный компьютерный томограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, эндоскопическое оборудование, современные аппараты искусственной вентиляции легких для операционных, в начале августа смонтирован и запущен в тестовом режиме современный цифровой маммографический комплекс экспертного класса», — сообщил Коваленко.

Отметим, Мурманский областной онкологический диспансер оказывает медицинскую помощь всем жителям Мурманской области. Диспансерная группа составляет более 19 тысяч онкологических пациентов. В год в диспансер госпитализируется около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из которых получают необходимую помощь в условиях дневного стационара.

Как сообщало ИА REGNUM, весной заполярные депутаты выразили намерение обратиться к федеральным властям с предложением поддержать проект создания в Мурманской области онкологического центра.