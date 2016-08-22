Москва, 22 августа, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Около полумиллиона зрителей по всей России могут принять участие в первой Всероссийской акции «Ночь кино» 27 августа. Об этом сегодня, 22 августа, заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщили в Минкультуры РФ.

Рене Магритт. Голубое кино. 1925

«Акция пройдет на 1800 площадках во всех субъектах Российской Федерации, мы ожидаем, что в ней примут участие 500 тысяч зрителей. Главной площадкой в Москве станет Театральная площадь у Большого театра», — рассказал глава Минкультуры.

Он уточнил, что самыми активными регионами, где пройдет наибольшее количество мероприятий «Ночи кино», стали Краснодарский край, Республика Чувашия и Кировская область.

Напомним, Всероссийская акция «Ночь кино» впервые пройдет 27 августа в День российского кино. Гостей акции во всех регионах России ждут кинопоказы, творческие встречи и концерты.

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