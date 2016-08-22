Москва, 22 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Если ситуация в банковском секторе будет в дальнейшем ухудшаться, это может привести к ужесточению требований банков к заемщикам, повышению кредитных ставок и снижению ставок по депозитам. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 августа адвокат бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев, комментируя данные о сокращениях в банках из ТОП-50 в связи с ростом «плохих» долгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Еще с начала 2015 года периодически происходят волны сокращений персонала в банках. При этом продолжает расти размер просроченной задолженности перед банками. Это касается кредитов, выдаваемых как бизнесу, так и населению», — отметил он.

По данным объединенного кредитного бюро по итогам II квартала 2016 года, доля просроченных счетов в общем количестве открытых кредитов составила 18%, общее количество просроченных кредитов за II квартал выросло на 88 тыс. и превысило 13,71 млн кредитов, при этом темпы роста количества просроченных кредитов во II кв. 2016 г. составили 1%, что вдвое ниже аналогичного периода 2016 года — такие данные привел эксперт. «Говорить о тенденции по очищению кредитных портфелей пока преждевременно, так как основное снижение произошло в сегменте кредитов с просрочкой платежа более 120 дней, что, скорее всего, связано не с внезапным улучшением платежной дисциплины, а со списанием проблемных долгов или продажей портфелей коллекторам. Всего на конец июня 2016 г. на руках у российских заемщиков находилось 76,13 млн открытых кредитов с общей суммой долга более 9,09 трлн руб», — рассказал Соничев.

Рост таких долгов связан с ухудшением платежеспособности заемщиков, что вызвано затянувшимися проблемами в экономике страны, которые привели к снижению доходов граждан, росту инфляции, росту безработицы, констатирует эксперт. «Банки готовятся к ухудшению качества своих кредитных портфелей (то есть росту «плохих» долгов) и дальнейшему росту объема просроченных кредитов, что может ухудшить рентабельность банков и их финансовое положение. Если ситуация будет в дальнейшем продолжать ухудшаться, то это может привести к ужесточению требований банков к заемщикам, повышению кредитных ставок и снижению депозитных ставок», — прогнозирует Соничев.

Мелкие или низкоприбыльные банки могут не справиться с ситуацией и покинуть рынок, предупреждает эксперт. «Это замедлит рост ВВП и снизит доходы бюджета в виде налогов, уплачиваемых банками», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в половине банков из Топ-50 прошло сокращение сотрудников — такие данные приводит Life на основании опубликованной банковской отчетности. Больше всего работников сократили «Абсолют-банк» и банк «Хоум кредит»: они расстались с каждым пятым сотрудником. Такая ситуация связана с падением спроса на кредиты и ростом «плохих» долгов, считают эксперты.