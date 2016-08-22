Киев, 22 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины подозревает в преступлениях против основ нацбезопасности 18 представителей высшего руководства России, сообщил на пресс-конференции генпрокурор Украины Юрий Луценко.

ya.ru Сергей Шойгу

По словам Луценко, «18 лицам из числа представителей власти и руководства Вооруженных сил РФ сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ нацбезопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка». В числе подозреваемых в перечисленных преступлениях находятся советник президента, бывший уполномоченный представитель президента России в Крымском федеральном округе, министр обороны Сергей Шойгу, два его заместителя и десять генералов из высшего руководства Вооруженных сил России.

Кроме того, Луценко сообщил, что при помощи международной курьерской службы доставки и электронной почты 10 и 15 августа уведомления и повестки о вызове для проведения следственных действий доставлены по месту работы подозреваемых. Все подозреваемые объявлены в государственный розыск, суд готовит постановления на их задержание для доставки в украинский суд для избрания меры пресечения в виде ареста. Российские чиновники и военные подозреваются в причастности к гибели не менее 2 263 человек и ранениям не менее 8 394 военных ВСУ и прочих военных формирований, а также в уничтожении военной техники, вооружения и другого военного имущества общей стоимостью 1,3 трлн гривен.

Руководство России пока не комментировало эти заявления.