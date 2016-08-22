Москва, 22 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Большинство жителей России негативно относятся к США, странам ЕС и Украине. Так, к США плохо относятся 64% опрошенных, к странам ЕС — 61%, к Украине — 58%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Любимцы» россиян

Примечательно, что так враждебно к США и странам Европы, как сейчас, жители России не относились в последние десятилетия.

Позитивное отношение к США выразили 27% респондентов. 29% участников опроса отзываются хорошо о ЕС, 31% — об Украине.

Одними из качеств, присущих американцам, граждане РФ назвали: Рациональные (32%), навязывающие свои обычаи другим (30%), властолюбивые (29%), лицемерные, хитрые (25%), заносчивые (21%), скрытные (20%).

По мнению опрошенных, качества, наиболее характерные для украинцев: «лицемерные, хитрые» (27%), завистливые (23%), гостеприимные (21%), трудолюбивые (20%), заносчивые (18%), а также терпеливые, скупые и открытые (по 15%).

Опрос проведен 22 — 25 июля 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.