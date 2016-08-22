Курск, 22 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Непреднамеренного захвата земли в отношении дачных участков не существует, и эти участки необходимо оформить должным образом. Об этом 22 августа в ходе встречи с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств в Курской области заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Лев Лагорио. Дача. 1892

«У меня предложение: давайте вообще откажемся от терминологии «непреднамеренный захват земли», это в прошлом осталось. Никакой это не захват, это все ваше, просто это нужно должным образом оформить», — сказал Медведев.

По его словам, в сфере кадастровой стоимости нередко возникает ситуация, когда два соседних участка оцениваются специалистами рынка по-разному: «И факт в том, что с такой ситуацией нужно заканчивать. У нас с 1 января 2017 года вступает в силу закон по государственной кадастровой оценке, и этим будет заниматься бюджетная организация, бюджетные учреждения, причем, по, насколько я понимаю, единой федеральной методике».

Медведев подчеркнул, что, благодаря закону, убытки из-за нарушений при определении кадастровой стоимости будут полностью возмещены за счет бюджетного учреждения: «То есть это учреждение должно работать правильно, хорошо, добросовестно, иначе оно будет платить за это. Мне кажется, это правильная, хорошая норма, и она поможет».

Напомним, 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о единой методике определения кадастровой стоимости и передаче полномочий по кадастровой оценке недвижимости специально создаваемым региональным ведомствам. Таким образом, оценка кадастровой стоимости станет полностью государственным процессом.