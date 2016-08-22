Калуга, 22 августа, 2016, 16:30 — ИА Регнум.



Resizia Бойкот выборов

Нечестные управляющие организации должны прекратить свою деятельность на рынке ЖКХ, считает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

«К сожалению, пока уголовная ответственность за долги не относится к управляющим компаниям, поэтому они могут деньги с населения собирать, похищать и ничего им за это не будет», — заявил 22 августа глава калужского региона на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Калужский губернатор предложил ввести уголовную ответственность для управляющих компаний. Артамонов поручил министерству строительства ЖКХ области подготовить соответствующие предложения для их обсуждения региональным парламентом и в Государственной думе РФ.

Между тем, к корреспонденту ИА REGNUM в Калуге обратились граждане, проживающие в домах по улице Грабцевское шоссе 77,79.81,83, а также в микрорайонах «Дубрава», «Грабцево», «Аэропорт», которые в настоящее время обслуживает УК ООО «Союз». Именно из этой управляющей компании на днях калужанам поступили квитанции за «коммуналку» с непомерными цифрами от 20 до 25 тыс. рублей за квартиру.

Люди удивляются: откуда в УК решили, что у всех у них сложилась столь высокая задолженность?! Ведь раньше их дома относились к другой ООО «УК ЖФ», которой калужане исправно платили по присылаемым квитанциям. Однако, УК «Союз» прежние квитанции не признает и огульно причислила граждан к категории злостных неплательщиков. К сожалению, обращение жителей в городскую управу и в Государственную жилищную инспекцию результатов не дали.

Как известно, менее чем через месяц в стране, так и в Калуге должны состояться выборы в Государственную думу РФ и в данной ситуации в рядах обманутых Управляющей компанией «Союз» граждан уже раздаются голоса бойкотировать предстоящие выборы. А это, к ужасу участковой избирательной комиссии, более тысячи человек.

Напомним, для проведения выборной кампании выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 18 сентября 2016 года на территории калужского региона образованы два одномандатных избирательных округа: Калужский — № 99 и Обнинский — № 100. В частности, предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721 человек. В Калужский одномандатный округ входят Калуга с территориями бывших Московского и Октябрьского округов, а также Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Юхновский районы.