Вологда, 22 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Первого сентября в области откроет свои двери для детей 841 образовательная организация: 364 школы, 396 детских садов, 54 организации дополнительного образования и 27 колледжей и техникумов, сообщает корреспондент ИА REGNUM с оперативного совещания в региональном правительстве.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Во время проверок школ было выявлено 339 нарушений требований пожарной безопасности, из которых 218 устранено. Роспотребнадзор выдал общеобразовательным организациям 111 предписаний, из которых 91 устранили, а еще 20 должны устранить в конкретные сроки, обозначенные ревизорами. Как отметили участники сегодняшнего совещания, замечания в предписаниях не повлияли на ведение образовательного процесса. В общей сложности на подготовку образовательных организаций области к новому учебному году из бюджетов всех уровней было потрачено почти 250 млн рублей. Из них 34,1 млн — на мероприятия по пожарной безопасности, 18,8 млн — на обеспечение антитеррористической безопасности, 60,3 млн рублей пошло на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, 28,7 млн — на ремонтные работы и 105 млн — на покупку учебников.

«Еще один нюанс связан с отдельными мерами социальной поддержки семей, которые испытывают жизненные трудности с точки зрения возможности собрать ребенка в школу. В прошлом году было принято постановление, по которому 3 тыс. рублей выделяется малоимущим семьям. По состоянию на 22 августа из 5,4 тыс. семей, имеющих право на получение этой социальной помощи, уже большая часть, 4,2 тыс. человек, оформили помощь документально, деньги либо уже пришли, либо придут в самое ближайшее время. Более 16 млн рублей мы тратим на то, чтобы помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, чтобы собрать детей в школу для того, чтобы 1 сентября был праздником», — цитирует замгубернатора Олега Васильева корреспондент ИА REGNUM.

Добавим, что в 2016 году количество учащихся общеобразовательных организаций Вологодчины достигнет 128,4 тыс. учеников (на 2,5 тыс. больше, чем в предыдущем учебном году), в детские сады области пойдут 76,4 тыс. детей (рост к предыдущему году — 3,5 тыс. детей). В колледжи и техникумы региона отправятся учиться 19,7 тыс. юных вологжан (на 2,1 тыс. больше, чем годом ранее).