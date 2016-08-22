Ташкент, 22 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов распорядился повысить с 1 октября размеры зарплаты бюджетникам, пенсии, стипендии и пособия в среднем в 1,15 раза, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы президента Узбекистана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Таким образом, размеры минимальной заработной платы составят 149 775 сумов в месяц (один доллар — 2980 сумов), пенсии по возрасту — 292 940 сумов, пособия инвалидам с детства в размере 292 940 сумов в месяц, пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы — 179 755 сумов в месяц.

«Расходы, связанные с повышением зарплаты, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов», — говорится в документе.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Шовката Мирзияева.

Последний раз зарплаты, пенсии, пособия и стипендии повышались в Узбекистане в среднем на 10% в сентябре 2015 года.