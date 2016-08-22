Санкт-Петербург, 22 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Памятные мероприятия проходят сегодня в Санкт-Петербурге в связи с 10-летней годовщиной катастрофы самолета Ту-154 рейса Анапа — Санкт-Петербург, разбившегося 22 августа 2006 года на территории Донецкой области Украины. Большинство погибших в тот день пассажиров и членов экипажа были жителями Петербурга и Ленобласти.

meineresterampe Свечи памяти

Как сообщает телеканал Life78, в поселке Малое Карлино Ломоносовского Ленинградской области сегодня прошла панихида по жертвам авиакатастрофы. Выбор места для траурной церемонии объясняется тем, что одна из родственниц жертв трагедии по собственной инициативе установила в поселке мемориал и часовню в память о погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный мемориал жертвам катастрофы 2006 года предлагали установить в Красносельском районе города, вблизи жилого комплекса «Балтийская жемчужина». Однако застройщик и власти города не поддержали это предложение. В настоящее время рассматриваются другие варианты. Также не исключено, что будет создан мемориал всем жертвам авиакатастроф — жителям Ленинграда-Петербурга и Ленобласти.

Накануне 10-летней годовщины гибели Ту-154 была представлена вторая Книга памяти — «Ушедший в вечность рейс 612. Прошло десять лет», изданная Санкт-Петербургской региональной благотворительной общественной организацией помощи пострадавшим в авиакатастрофах «Прерванный полет». Представители этой организации, созданной родственниками погибшего 10 лет назад рейса, оказывают помощь в том числе семьям погибших в 2015 году людей, ставших жертвами теракта на самолете А321.

Самолет авиакомпании «Пулково» Ту-154, летевший из Анапы в Петербург, разбился 22 августа 2006 года в районе посёлка Сухая Балка Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Среди погибших было 45 детей, летевших домой после отдыха на море. Причиной катастрофы названа ошибка экипажа при попадании в тяжелые погодные условия — грозовой фронт.