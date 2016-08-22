Курск, 22 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. России необходимо развивать собственные селекционные производства, генетику и семеноводство. Об этом 22 августа в ходе встречи с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств в Курской области заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

condesign Семена

«Задача номер один в масштабах страны — это поддержка селекционного производства, селекции, генетики, семеноводства. Это сейчас у нас вошло в приоритеты развития сельского хозяйства», — сказал Медведев.

По его словам, проблема снабжения племенным и семенным материалом появилась в сфере сельского хозяйства уже давно, и данный вопрос является вопросом национальной безопасности: «Это проблема того, а не отрежут ли нам в какой-то момент поток семян из-за границы, не закроют ли краник».

Напомним, тема импортозамещения стала всё чаще озвучиваться российскими властями в свете существования антироссийских санкций. Замещение импорта происходит в последние годы с удвоенными темпами.