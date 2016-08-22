Чебоксары, 22 августа, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Бывший руководитель ФСКН по Чувашии, генерал-майор полиции Евгений Барсуков переходит на новое место работы. Он назначен исполняющим обязанности директора казённого учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики». Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 22 августа, премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Май 2016 года, Чебоксары. Евгений Барсуков на чествовании лучших сотрудников УФСКН по Чувашии. Фото Василия Кузьмина

52-летний Евгений Барсуков проработал главным наркополицейским Чувашии 5,5 лет. После упразднения ФМС, ФСКН и передаче их функций МВД, генерал-майор полиции перешёл работать не под начальство вновь назначенного главы МВД по Чувашии, генерал-майора полиции Сергея Неяскина, а в казённое учреждения «Чувашупрдор». Отметим, что в мае, когда шла реорганизация ведомства, Барсукова наградили медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» за «многолетнюю эффективную государственную службу».

Барсуков сменит в должности уволенного после скандала Игоря Прусакова (на тот момент являвшегося членом правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Чувашии), который попался на пьяной езде за рулём служебной машины. Напомним, «Чувашупрдор» отвечает за сохранность, развитие и улучшение дорог и дорожных сооружений, безопасное и бесперебойное транспортных средств, занимается дорожным благоустройством. Является подведомственной Минтрансу Чувашии.

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