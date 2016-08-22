Тамбов, 22 августа, 2016, 18:35 — ИА Регнум. В Тамбове рядом с Татарским валом с 19 по 21 августа проходил фестиваль «Чернозём-2016», о котором организаторы заявили как о «самом душевном событии года». Корреспондент ИА REGNUM отправился выяснять, почему фестиваль всего на второй год своего существования собрал больше десяти тысяч человек со всей страны и какие эмоции увезут с собой участники 18 групп, приехавших выступать на опен-эйре.

Елена Стрельникова ИА REGNUM Фестиваль «Чернозём-2016» в Тамбове

Открывала фестиваль тамбовская группа «Операция Пластилин». Публика на выступлении была активной, но немногочисленной. Несмотря на то, что концерт начался с почти двухчасовым опозданием, не все желающие смогли к нужному времени пройти через пост охраны: прибывающих досматривали тщательно, а потому медленно, и на входе образовалась внушительная очередь. После местных музыкантов выступила группа «Мельница». Ее вокалистке Хелависе подпевала уже добрая часть публики, а некоторые не удержались и начали танцевать.

Елена Стрельникова ИА REGNUM Фестиваль «Чернозём-2016» в Тамбове

Одним их самых ожидаемых музыкантов на фестивале был Вадим Самойлов — к началу его выступления к Татарскому валу подтянулись уже несколько тысяч человек. Сам артист в беседе с журналистами отметил большой потенциал «Чернозёма» и выразил надежду, что «Чернозём» приобретет свою особенную «фишку». «Может быть, сделать зимний фестиваль, большой. Я грежу о том, чтобы проходили фестивали на закрытых площадках, для музыки навороченной, тепличный «Чернозём». Было бы интересно, если бы такой фестиваль родился», — предложил он. Публика приняла эту идею на ура.

Елена Стрельникова ИА REGNUM Фестиваль «Чернозём-2016» в Тамбове. Вадим Самойлов

Вадим Самойлов в 2016 году завершает гастроли с программой «Агата Кристи. Все хиты» и готовится представить публике новый материал, поэтому на «Чернозёме» он собирался исполнить несколько композиций из своего сольного творчества. Однако планы пришлось менять из-за неполадок с техникой: первые две песни он спел со зрителями просто под гитару, а остальную программу сократили.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зрители фестиваля «Чернозём-2016». Флэшмоб во время выступления Вадима Самойлова

Выступление группы Mordor, завершавшей первый фестивальный день, сопровождалось пиротехническим шоу. Московскую группу за их любовь к тяжелым риффам и зрелищному сопровождению концертов сравнивают с Rammstein, однако принимали их явно холоднее, чем немцев. Многих уставших зрителей не смогло удержать у сцены даже огненное шоу, искры и работающие на всю дым-машины: кто-то направился к выходу, кто-то — к палаточному лагерю, развернутому рядом с территорией фестиваля.

Павел Ищенко ИА REGNUM Первый день фестиваля «Чернозём» закрывала группа Mordor, которая привезла пиротехническое шоу

Второй день фестиваля открывал виолончельный рок-квартет Vespercellos, исполнивший кавер-версии песен известных рок-групп в неожиданной обработке. Кстати, участие именно этого коллектива организаторы фестиваля назвали «экспериментом» — теперь можно смело говорить, что эксперимент удался. После виолончелистов на сцену вышла питерская фолк-рок группа «Тролль гнет ель», поразившая не знакомых с их творчеством зрителей необычными костюмами и заставившая публику в прямом смысле пойти в пляс. Участница группы Мария Леонова призналась, что группа не в первый раз в Тамбове и рассчитывала на радостный прием, но то, что было на концерте и автограф-сессии, превзошло все ожидания музыкантов. «Нас окружили, мы фотографировались с огромным количеством людей. Хотелось бы сказать, что нас встречают так в каждом городе, но настолько, конечно же, не везде», — рассказала она.

Павел Ищенко ИА REGNUM «Тролль гнет ель»

После «лесных жителей» из Санкт-Петербурга на сцену вышли легенды сибирского рока — группа «Калинов мост». Отсутствие сценических декораций, шоу и сложных костюмов не сделало выступление группы менее интересным для публики — песням Дмитрия Ревякина подпевали не только поклонники зрелого возраста, но и совсем юные слушатели.

Марина Каширская ИА REGNUM «Калинов мост», Дмитрий Ревякин

На резком контрасте после спокойного «Калинова моста» выступила группа Jane Air из Петербурга, вместе с которой толпа прыгала, танцевала и «возвращала свой 2001-й».

Марина Каширская ИА REGNUM Группа Jane Air на фестивале «Чернозём-2016»

Продолжившая программу фестиваля группа «Тараканы!» пошла еще дальше: фронтмен Дмитрий Спирин в финале выступления позвал на сцену всех желающих, и одновременно с музыкантами на сцене находилось около 20 человек. Сам Спирин еще до концерта рассказал, что на «Чернозёме» группа ждала самого большого скопления публики за весь свой фестивальный сезон.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Тараканы!»

Лидер панк-группы, существующей уже больше 20 лет, перед выступлением рассказал журналистам, остался ли в современной рок-музыке дух протеста: «Мы никогда не ставили осознанную цель бунтовать. Мы просто сочиняем песни, базируясь на каких-то моментах, которые нас беспокоят… В России взрослое поколение воспринимает рок-музыку как бунт. Я сам уже сейчас получаюсь взрослым поколением, но иногда я вижу, что взрослые люди, чуть младше меня, у которых подросли детишки и стали подростками, реагируют на увлечение рок-музыкой крайне негативно, голосуют за различного рода санкции относительно рок-музыкантов, гонения… Для меня это просто поразительно. Но пока это происходит, пока она пугает родителей, мы можем говорить, что эта музыка бунтарская».

Павел Ищенко ИА REGNUM «Тараканы!» в Тамбове

Завершали программу второго фестивального дня две легендарные группы из Санкт-Петербурга. «Пикник» с неизменным театрализованным действом на сцене играл, по мнению зрителей, недолго, зато группа «Сплин» выступала почти два часа, успев не только сыграть несколько песен с нового альбома «Резонанс», но и вспомнить старые добрые хиты, которые наверняка были знакомы большинству зрителей еще с детства.

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «Пикник» на фестивале «Чернозём-2016» в Тамбове

Анна Кумицкая ИА REGNUM Второй день фестиваля «Чернозём» завершился выступлением группы «Сплин»

Финальный день фестиваля стал самым экстремальным. Открывала день воронежская группа «Сказки черного города», которая потом уступила сцену группе из Казани «Мураками», вокалистка которой, Диляра Вагапова, не столько пела, но и прочитала стихи, родившиеся у нее под впечатлением от поездки в Тамбов.

Елена Стрельникова ИА REGNUM Фестиваль «Чернозём-2016» в Тамбове

Как уже сообщало ИА REGNUM, стихия помешала завершить фестиваль так, как это было запланировано организаторами. Отыграть «по полной» успели также группы «Ногу свело», «Крематорий» и Stigmata, а потом на Тамбов обрушился ураган.

Елена Стрельникова ИА REGNUM Выступление группы «Ногу свело» на «Чернозёме»

Выступление группы «Княzz» пришлось прервать. Зрителей эвакуировали от сцены, поврежденные конструкции которой могли улететь в толпу. Впрочем, оказалось, что она смонтирована на совесть: ни экраны, за которые опасались сильнее всего, ни другие элементы ветром не унесло. Экстренные службы сработали оперативно, обошлось без жертв, несколько человек отделались легкими травмами. Правда, «Чайф», который должен был закрывать трехдневное мероприятие, на сцену так и не вышел. По соцсетям прошла волна негодования от зрителей, которые приходили целенаправленно только на две последних группы. Лидер группы Владимир Шахрин записал видеообращение к поклонникам, с которыми так и не встретился: по его словам, музыканты уже были готовы начать выступление, их гитары стояли на сцене, но безопасность людей была важнее, поэтому концерт так и не состоялся. Зато Шахрин пообещал, что группа приедет на фестиваль в 2017 году: организаторы уже с уверенностью заявили, что «Чернозёму-2017» — быть.