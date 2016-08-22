Красноярск, 22 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. За истекшие полгода объем инвестиций в Красноярский край ставил 180 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2015 года объем капиталовложений в экономику региона вырос более чем на 10 млрд рублей, сообщили в правительстве Красноярского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Виктора Зубарева, наибольший прирост инвестиций наблюдается в геологоразведке (160%), в металлургическом комплексе (19%). Прирост был достигнут, в основном, в результате модернизации производственных мощностей в Норильском промышленном районе, отметил он.

Таким образом, Норильск по-прежнему остается экономическим локомотивом Красноярского края.

«По предварительным данным, в отраслях больше всего вложений отмечено в металлургии, добыче полезных ископаемых, в транспорте и связи — более 100 млрд рублей. В металлургический комплекс направлено 37 млрд рублей, в энергетику — 7,6 млрд, в лесопромышленный комплекс — 1,6 млрд, в транспорт и связь — 25,2 млрд рублей. В отрасли образования и социальной сферы поступило более 1,5 млрд рублей, в агропромышленный комплекс — более 2 млрд рублей», — говорится в сообщении краевого правительства.

Как рассказал ИА REGNUM помощник министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Алексей Елисеенко, инвестиционные источники и схема финансирования промышленности в Красноярском крае остается прежней: традиционно это собственные средства предприятий и кредиты. Участие источников примерно равное — 50% на 50%, сказал он.

«В разные периоды могут быть отклонения в ту или иную сторону по доле собственных средств, но примерная динамика сохраняется», — подчеркнул Елисеенко, добавив, что по проектам, связанным с Универсиадой, главными источниками финансирования являются федеральный и краевой бюджет, а также частные инвесторы.

Рост инвестиций связан с тем, что в 2016 году в Красноярском крае реализуются крупные проекты, связанные с освоением нефтегазовых месторождений Ванкорской группы, юга Эвенкии. Значительные средства выделяются на продолжение проектов в Норильском промышленном районе, на расширение производства драгоценных и цветных металлов в Северо-Енисейском и Мотыгинском районах края.

Крупными проектами также можно назвать строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Емельяново», застройку города строительными объектами в связи с предстоящими спортивными играми для студентов («Универсиада-2019»).

«Красноярский край остается лидером в Сибирском федеральном округе по объемам привлеченных в экономику инвестиций, входит в десятку ведущих регионов страны по объемам капитальных вложений. В настоящее время Правительство региона готовит ряд новых инициатив, направленных на рост инвестиционной привлекательности края», — заявил Зубарев.

Помощник министра пояснил ИА REGNUM, о каких инициативах идет речь. «Безусловно, это мост через Енисей в поселке Высокогорский. Как вы знаете, это очень долговременный проект. Сейчас ведется подготовка необходимой документации, утверждение схем финансирования. Также имеется в виду агропромышленный парк, еще у нас ведется реконструкция аэропорта «Алыкель», затратная и нужная Красноярскому краю», — сообщил он.

Как уже сообщалось ранее, строительство самого северного автомобильного моста через Енисей оценивается в 8,5 млрд рублей. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Алыкель» обойдется в 12,6 млрд рублей. Из федерального бюджета на проект выделеносвыше 9 млрд рублей, еще 3 млрд предоставит ГМК «Норильский никель».