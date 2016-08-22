Вильнюс, 22 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте отправляется в Ригу, где завтра, 23 августа, встретится с вице-президентом США Джозефом Байденом, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 августа, в канцелярии главы государства. Во встрече также примут участие президенты Латвии и Эстонии Раймонд Вейонис и Тоомас Хендрик Ильвес.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

Встреча организуется по инициативе вице-президента США. На встрече особое внимание будет уделено ситуации безопасности в регионе, «усилению национальной устойчивости Литвы, Латвии и Эстонии к военной агрессии, если она бы возникла». Также будет рассмотрено, с помощью каких мер и в какой форме США могли бы примкнуть к странам Прибалтики в процессе отражения возникнувших угроз. В Риге планируется принять общую политическую декларацию Литвы, Латвии, Эстонии и США, в которой подчеркивается значение стратегического партнерства этих стран при гарантировании региональной, глобальной безопасности и безопасности НАТО.

«США — стратегический союзник Литвы, Латвии и Эстонии в области обороны, подтвердивший, что безопасность стран Прибалтики — национальный интерес этого государства. США доказали высказанные гарантии по безопасности конкретными действиями: США активно участвуют в процессе укрепления Восточного фланга альянса, отправляют в страны Прибалтики ротационные роты и дислоцируют в регионе бригаду военных и современную военную технику», — отметили в пресс-службе Грибаускайте.

В Риге также запланирована лекция Байдена в Национальной библиотеке Латвии, в которой примут участие президенты стран Прибалтики.