Нальчик, 22 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Жители и предприятия Кабардино-Балкарии с начала текущего года украли электроэнергии на 20 млн рублей. Объема всего похищенного энергоресурса хватило бы для того, чтобы в течение целого месяца обеспечивать электричеством сразу три района республики — Лескенский, Черекский и Эльбрусский, где проживают более 90 тыс. человек.

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Как сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, пользователей светом без оплаты стало больше. Так, за семь месяцев 2016 года было выявлено 1837 случаев безучетного потребления электроэнергии. Жители и предприятия украли света объемом 6 млн кВт. ч, что на 400 тыс. кВт. ч больше, чем в 2015 году.

Самым недисциплинированным оказался Баксанский район, где с начала года зафиксировано 727 случаев хищения, объем украденного составил 2,2 млн кВт.ч. В два раза меньше украли потребители Прохладенского района, за ними идут абоненты Зольского района.

По статистике, больше всего воруют электроэнергии абоненты бытового сектора — 1728 человек незаконно потребили 4,2 млн кВт. ч электроэнергии. Почти в три раза меньше украли предприятия — 109 юридических лиц похитили 1,8 млн кВт.ч.

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Напомним, в апреле текущего года глава Кабардино-Балкарии заявил, что регион задолжал за электричество 698,5 млн рублей. По словам Юрия Кокова, темпы роста задолженности республики за энергоресурсы в 2015 году замедлились, однако накопившиеся за десятилетия долги перед поставщиками все еще весьма значительны.

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