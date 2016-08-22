Берлин, 22 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум.



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Президент России Владимир Путин хочет «раскулачить» государственные корпорации. Россия стремится сейчас продать часть своих государственных активов. Но экономическая ситуация очень плохая, и найти покупателя становится все труднее. Путин отчаянно нуждается в деньгах, поэтому готов продавать недорого, пишет немецкая газета Handelsblatt (HB).

По словам издания, новый виток приватизации государственных активов в России пока пробуксовывает. Для преодоления бюджетного дефицита в этом году в казну должно поступить около 14 миллиардов евро (примерно триллион рублей — прим. ИА REGNUM ). Но российская экономика все глубже погружается в кризис.

«Путину остро нужны деньги, поэтому правительство намерено продать пакеты акций пяти крупнейших российских госкомпаний: нефтяных гигантов «Роснефть» и «Башнефть», алмазодобывающей «Алроса», банка ВТБ и судоходной компании «Совкомфлот».

Это может стать самой большой волной приватизации с 1990 года. По словам Путина, продать акции необходимо, чтобы Россия не попала в зависимость от Запада. Но все более очевидным становится, что путинская стратегия ведет в тупик. Российский президент должен пересмотреть свое отношение к Западу. Сейчас из-за низких мировых цен на нефть, рыночная стоимость нефтяных компаний сейчас низкая. Кроме того, это именно при Путине государство увеличило свою долю в российской экономике до 55% к 2015 году, добавляет HB.