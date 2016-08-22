Улан-Батор, 22 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, в Монголии началась регистрация детей в детских садах и средних школах. Из-за этого у учебных учреждений загодя появились ночные очереди — родители, к примеру, ночуют у детских садов, чтобы получить место для своего ребенка.

Николай Крымов. Лунная ночь. 1905

Из-за острой нехватки мест в детских садах Управление образования Улан-Батора 17 августа заявило, что детей отныне можно принимать в учреждения образования как традиционным способом, так и методом лотереи. Сложилась следующая схема: дети, уже принятые в детсад, сохраняют свое место, вновь прибывшие после регистрации получают номера, которые участвуют в лотерее, и места в садике достаются выигравшим в жеребьевке. Родителям приходится дежурить ночами, поскольку количество лотерейных номеров в любом случае ограничено.

Отметим, по данным 2016 года, в столице Монголии насчитывается 145 тысяч детей дошкольного возраста, а в детсадах имеется только 101 тысяча мест. Эти места будут распределены между новичками лотерейным способом, остальные 44 тысячи детей, скорее всего, останутся дома.

Поясним, что речь идет о государственных дошкольных учреждениях. Частные детские сады, которых в Улан-Баторе достаточно много, довольно дороги. По данным агентства Gogo. mn, оплата за услуги частных детсадов колеблется в пределах 100 000 — 495 000 тугриков в месяц (примерно 2800−14 000 рублей), тогда как средняя зарплата составляет 608 000 тугриков (около 17 200 рублей).

Особенно остро проблема детсадов стоит в юрточных кварталах Улан-Батора, отмечает Монгольское национальное телевидение «Эх орон». В этих кварталах основную массу жителей составляют малоимущие семьи с доходом ниже прожиточного уровня (прожиточный уровень в Монголии в 2016 году — 163 000 тугриков (5174 рубля).

Малоимущим родителям, детям которых не повезло с лотереей, остается идти в центры по присмотру за детьми.

Закон об оказании услуг по присмотру за детьми, принятый правительством Монголии в 2015 году, вступил в силу 1 января 2016 года. В соответствии с новым законом, воспитатели центров, прошедшие специальную подготовку, получают финансирование на каждого подопечного ребенка. Центр по присмотру воспитатель может открыть как у себя дома, так и в арендованной квартире.

В 2015 году в таких центрах уже находились 1885 детей, а в 2016 году ожидается, что число воспитанников превысит 3000 детей.