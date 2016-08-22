Омск, 22 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Ущерб, нанесенный Омску шквалистым ветром, превысил 4 миллиона рублей, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 августа, в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

Городским коммунальным службам «в связи с большим объемом работ» потребовалось больше месяца для устранения последствий стихии. Уточняется, что акты приема выполненных работ были подписаны между администрацией Центрального округа Омска, департаментом образования мэрии и управлением дорожного хозяйства и благоустройства 20 августа.

К работам по устранению последствий после шквалистого ветра городские службы приступили 13 июля. «На территории округа было повалено более 350 деревьев, вырвано с корнем более 130 деревьев, остановлено движение общественного транспорта по улице Багратиона, а также частично по улицам 24-я Северная, 21-я Амурская и 22-го Партсъезда. Без электричества осталось 1 300 человек. 42 дома было отключено от газоснабжения. В течение суток было восстановлено движение общественного транспорта, расчищены основные улицы и тротуары Амурского поселка, восстановлено энерго‑ и газоснабжение, начаты работы по уборке придомовых территорий», — рассказал и. о. главы администрации Центрального округа Омска Сергей Ковыршин.

Первоначально предполагалось, что последствия ураганного ветра удастся ликвидировать за две недели, однако масштабы разрушений оказались серьезнее, подчеркнули в мэрии. По информации управляющих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные дома, поврежденные во время шквалистого ветра, материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей. Ущерб, нанесенный учреждениям социальной сферы, составил более 1 миллиона рублей. Основной объем работ был связан с выкорчевкой корневищ поваленных стихией деревьев, их распиловкой и вывозом. Ситуация осложнялась тем, что из-за плотной застройки микрорайона не всегда была возможность использовать спецтехнику, уточнили в мэрии.

Всего от омского урагана пострадало 17 учреждений социальной сферы: девять школ и восемь детских садов. Из Амурского поселка в общей сложности вывезено около 350 поваленных деревьев, 140 корневищ, 7 000 крупных сломанных веток. В ликвидации последствий стихии было задействовано более 1 200 человек, привлечено 400 единиц техники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 13 июля в Омске прошел сильный ураган. От ветра и грозы сильнее всего пострадал Амурский поселок. Во время урагана пострадали шесть человек, двое были госпитализированы.