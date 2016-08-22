Севастополь, 22 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Севастополя столкнулся с проблемой увеличившегося числа первоклассников из-за миграции населения. Ведомство срочно закупает учебники и ищет учителей начальной школы. Об этом аппаратном заседании правительства 22 августа заявил и.о. директора департамента образования города Михаил Родиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Работа в школе

«Особенность этого учебного года заключается в том, что мы не ожидали, что на 800 человек будет больше первоклашек. Это дети, которые приехали в Севастополь и не имеют регистрации. Возникает сложный вопрос по педагогическому составу — это 25 классов, которые мы не планировали», — сказал Родиков.

Он отметил, что в прошлом году за парты сели 3 800 первоклассников, в этом году их стало 4 600. В настоящее время идет активная закупка необходимых учебников.

Еще одной сложностью стало увеличение общей численности учащихся в школах Севастополя — от 38 тыс. человек до 41 тысячи — что приводит к росту наполняемости классов.

«Пока нарушений нормативов СЭЗ не наблюдается, но на сегодняшний момент среднее количество учащихся в классах достигает 28−32 человека». По мнению главы обрнауки в некоторых школах придется вводить вторую смену обучения.

Постоянное увеличение числа школьников в севастопольских общеобразовательных учреждениях города в основном связано с миграционными процессами. Увеличение численности школьников отмечается в последние два года: в 2014 году их насчитывалось 34 тыс. человек.

Выходом из ситуации Родиков видит скорейшее введение в строй школы в Казачьей бухте, которая снимет нагрузку с других школ.

Добавим, что жители быстрорастущего микрорайона Казачьей бухты вынуждены возить своих детей в школы и детсады в другие районы города, хотя достроить социально значимые объекты должны были ещё в 2014 году. Сроки перенесли на 1 января 2016 года, теперь власти города заявляют, что школа будет готова к январю 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство школы в Казачьей бухты вошло в ФЦП развития Крыма и Севастополя. На завершение строительства известного в городе долгостроя выделено 296,72 млн рублей.