Курск, 22 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Законопроект о поддержке садоводства и огородничества должен сделать легче жизнь дачников. Об этом 22 августа в ходе встречи с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств в Курской области заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 На даче

«Я очень рассчитываю, что все нововведения законопроекта будут не только полезны всем нашим садоводческим, огородническим и дачным хозяйствам, но и сделают легче жизнь людей, которые постоянно пользуются своими садовыми и дачными участками», — сказал Медведев.

По его словам, нововведения также позволят «решить целый ряд других проблем, которые носят сугубо экономический характер, в частности подключение к энергосетям, газу, водоснабжению, улучшение общего состояния дорог».

Напомним, с 1998 года в России существует закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Последние изменения коснулись его 3 июля 2016 года.