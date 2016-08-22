Жуковский, Московская область, 22 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Приказом Росавиации российским авиакомпаниям было дано разрешение на осуществление международных регулярных пассажирских перевозок из подмосковного аэропорта Жуковский. Основными направлениями полетов станет Грузия, Австрия, Германия, Великобритания, Китай и Казахстан. Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

Так, приказом Росавиации от 22 августа, допуск к полетам был выдан авиакомпании «Ямал» для выполнения полетов в Болгарию, Вену, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать рейсы в Бургас, Астану, Алма-Ату, Пекин, Ош, Бишкек, Худжанд, Душанбе, Анталью, Прагу.

Регулярные рейсы компании «ВИМ-АВИА» из Жуковского будут вылетать до Франкфурта-на-Майне, а компании «Победа» — до Грузии и Казахстана.

Допуск получили и другие российские авиакомпании.

Напомним, аэропорт «Жуковский» был открыт 31 мая 2016 года. Новая воздушная гавань будет использовать инфраструктуру аэродрома Раменское, взлётно-посадочная полоса которого составляет пять с половиной километров. На открытии аэропорта присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев, который прокомментировал событие. «Хочу всех поздравить с этим событием. Оно важное и для Москвы, и для страны», — сказал он.