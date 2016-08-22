Данилов, Ярославская область, 22 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области здание, предназначенное для Пенсионного фонда России, осталось невостребованным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил инвестор строительства Алексей Лебедев. По его словам, руководство регионального управления Пенсионного фонда попросило его построить новое здание для даниловского отделения, обещая выкупить его в дальнейшем за счет денег ПФР. Однако после завершения строительства в фонде отказались от своих обещаний.

Здание, в котором должен был расположиться Пенсионный фонд

«Фактически Пенсионный фонд договаривался о выделении земельного участка, они разрабатывали и согласовывали проект, были запланированы деньги на такой-то год. Мы вложили свои средства в строительство, но в конечном итоге фонд дал «задний ход». В городе было объявлено о том, что будет новое здание. Сейчас отделение Пенсионного фонда арендует помещения, они расположены в ветхом здании 19-го века, пенсионерам там неудобно. Мы вложили в строительство более 30 млн собственных денег, что делать теперь, мы не знаем. В таком маленьком городе продать такое здание невозможно, оно никому не нужно», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM инвестор строительства Алексей Лебедев.

По словам предпринимателя, он поверил управляющему региональным отделением ПФР Владимиру Комову, потому что ранее строил здание для нужд фонда, и проблем не было. Бизнесмен утверждает, что имеется переписка, в которой ярославское отделение просит руководство ПФР выделить деньги на приобретение новых помещений в Данилове, но в более позднем письме отрицает такую потребность.

В отделении Пенсионного фонда России по Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что помещения фонда в Данилове соответствуют всем нормативам. Наличие устной договоренности о приобретении нового здания там не подтвердили.

«Мы действуем строго в рамках законодательства о государственных закупках. Никаких объявлений о том, что будет проводится закупка помещений в Данилове, не было. Почему фирма решила построить здание для Пенсионного фонда — это вопрос к ним, а не к нам», — сообщили в отделении ПФР по Ярославской области.

Более подробный комментарий в отделении ПФР дать затруднились, сообщив, что управляющий отделением Владимир Комов находится в очередном отпуске.

По словам Алексея Лебедева, он предлагал Пенсионному фонду хотя бы взять помещения в новом здании в аренду по цене старых помещений, но получил отказ.

Возможно, изменение планов фонда связано с реорганизацией. Как сообщает районная газета «Северянка» со ссылкой на управляющего отделением ПФР по Ярославской области Владимира Комова, в ходе оптимизации аппарата фонда часть сотрудников в Данилове будет сокращена.