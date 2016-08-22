Мурманск, 22 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Более половины запланированных средств из бюджетов разных уровней, направленных на реализацию госпрограмм в Мурманской области, уже израсходованы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные региональным министерством экономического развития.

Константин Коровин. Мурманский берег

«По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 17 государственных программ за счёт всех источников финансирования было предусмотрено 69,8 млрд рублей, в том числе за счёт областного бюджета 48 млрд рублей, — пояснили в Минэке. — Фактическое исполнение по государственным программам составило 31,2 млрд рублей — 44,7% от запланированных на год объёмов».

По информации министерства, наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по госпрограммам «Развитие образования» (55,6% от запланированного объёма), «Социальная поддержка граждан» (50,8%), «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (50,4%). В то же время наименьшая степень освоения финансирования отмечается так же, сразу по нескольким государственным программам. «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (12,6%), «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (16,6%), «Развитие транспортной системы» (25,4%) — в связи с планируемой реализацией большей части мероприятий и оплатой работ по заключённым контрактам во 2-м полугодии 2016 года, — объяснили в министерстве. — А также по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (29,1%) в связи с заявительным характером большинства мероприятий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти испытывают сложности с освоением средств на поддержку сельского хозяйства. По информации, предоставленной одним из чиновников профильного министерства, это связано с тем, что местные фермеры"не хотят платить налоги, но хотят получать господдержку».

Добавим, господдержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-июнь 2016 года из федерального и областного бюджетов составила 117,23 млн рублей, что на 18,9% ниже уровня аналогичного периода 2015 года.

При этом из федерального бюджета направлено 25,22 млн рублей с ростом в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, из областного — 92,01 млн рублей со снижением на 29,6% по причине банкротства основных сельхозтоваропроизводителей — получателей субсидий и отсутствия других претендентов.