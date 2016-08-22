Москва, 22 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер, направлявшийся из столицы Китая в Вену, запросил вынужденную посадку в аэропорту «Домодедово». Причиной послужила неисправность санузлов, передает 22 августа телеканал «Москва 24».

Boeing 777 Austrian Airlines в аэропорту

«Боинг» авиакомпании Austrian Airlines приземлился в Москве в 14:25, уточняют в пресс-службе аэропорта. Командир воздушного судна был вынужден совершить посадку, так как из-за переполненности санитарных баков на борту лайнера отсутствовала возможность воспользоваться туалетом. Диспетчеры аэропорта разрешили лайнеру приземлиться.

«После проведения работ специализированными службами воздушной гавани самолет продолжит полет в аэропорт назначения», — отметили в пресс-службе «Домодедово».