Казань, 22 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Грузовик «SCANIA» протаранил легковой автомобиль «Volvo» в Пестречинском районе Татарии. Как сообщает МВД по Республике Татарстан, в результате ДТП погибли 5 человек.

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Трагедия произошла в понедельник, 22 августа, на 864-м километре автодороги Москва-Уфа (трасса М7).

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком», — говорится в сообщении.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет причины происшествия.