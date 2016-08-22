ДТП в Татарии: погибли 5 человек
Казань, 22 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Грузовик «SCANIA» протаранил легковой автомобиль «Volvo» в Пестречинском районе Татарии. Как сообщает МВД по Республике Татарстан, в результате ДТП погибли 5 человек.
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Трагедия произошла в понедельник, 22 августа, на 864-м километре автодороги Москва-Уфа (трасса М7).
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком», — говорится в сообщении.
В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет причины происшествия.