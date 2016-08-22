Вена, 22 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум.



Department of Energy Плутоний

Северная Корея по всем признакам возобновила работы по производству плутония, который может использоваться в ядерном оружии, заявил и МАГАТЭ. Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора агентства Юкия Амано, в прошлом году Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне работал над улучшением «качества и количества» атомного оружия.

«С первого квартала 2016 года имеется большое число свидетельств, которые говорят о проведении в лаборатории радиохимической деятельности», — отметил он. «Признаки такой деятельности перестали поступать в июле 2016 года, — указал он в докладе от 19 августа, в котором под такими признаки понимается доставка цистерн с реактивами, а также работа ТЭЦ, связанной с лабораторией.

Напомним, неделей ранее в КНДР заявили о возобновлении процесса наработки плутония в центре в Йонбёне. Северокорейские ядерщики также заявили, что процесс обогащения урана для использования в реакторах и ядерных зарядах проходит по графику.