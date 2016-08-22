Киев, 22 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. До 26 сентября 2016 года на горе Карачун под Славянском (Донетчина, под контролем ВСУ) будет восстановлена и запущена ранее уничтоженная телевышка. Об этом 22 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил назначенный Киевом, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

«Мы продолжаем устанавливать телебашню на горе Карачун. Уже сегодня порядка 11 блоков установлено. Будем стараться до 26 сентября запустить. Есть вопросы по телебашне в Покровске, но там еще не приступали. Я сейчас обратился с письмом к Кабмину, чтобы дали возможность Донецкой ВГА самим заказывать проект и финансы, и делать установку телебашни. 25−26 августа у нас очень много открытий и по школам, и мостам, это и печально известный в Селезневке (под Славянском). Так что в ближайшее время работа будет кипеть по восстановлению Донбасса, контролируемого украинской властью», — рассказал Жебривский.

По его словам, за прошедшие сутки на Донецком направлении отмечается снижение количества обстрелов со стороны ВС ДНР. «Сегодня мы видим несколько уменьшение обстрелов, но они достаточно мощные. Это и 152-мм гаубицы стреляют, это и 120-мм минометами, и сегодня в селе в Марьинском районе разрушили хозяйственный двор одного из фермерских хозяйств вдребезги. Перед этим, в начале недели разбили в Чермалыке вдребезги также хозяйский двор, и очень прицельные удары стали как раз по системам управления. И хотя за эти сутки погибших нет, но есть тяжелые ранения, двое ребят находятся в тяжелом состоянии», — рассказал Жебривский.

Он также проинформировал, что на Донетчине накануне Дня государственного флага и Дня Независимости будут усилены меры безопасности. «По всем населенным пунктам, по всем городам будет поднятие государственного флага, будет достаточно много открытий, в том числе восстановленных и отстроенных объектов за это время. Будет открытие памятника Т. Г. Шевченко… Меры безопасности повышены, на усиленный режим работы переходит полиция, Нацгвардия переходит, в повышенной боевой готовности ВСУ», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в прифронтовых населенных пунктах Донетчины (под контролем ВСУ) заработал FM передатчик для украинского радио «Голоса Донбасса». В то же время в населенных пунктах Донбасса, которые подконтрольны ВСУ, украинские власти не только не заблокировали трансляцию запрещенных в Украине телеканалов ДНР и Российской Федерации, но и не наладили трансляцию украинских СМИ. В частности, российское телевидение и каналы ДНР («Оплот» и «Первый республиканский») свободно транслируются в Красногоровке и Марьинском районе Донетчины (прифронтовые населенные пункты).

Напомним, 5 июля в Славянске президент Украины Петр Порошенко проинспектировал ход строительство новой телевизионной вышки на горе Карачун. Президент заявил, что дает два месяца на монтаж вышки. Ее установку должны были закончить еще весной 2016 года, но из-за нехватки финансирования работы по ее сооружению были приостановлены. Предполагается, что сигнал новой телевышки сможет «добивать» почти до Донецка, но сам Донецк покрывать не будет. «Возобновление трансляции украинских телеканалов в Луганской и Донецкой областях является задачей государственной важности», — сказал Порошенко.