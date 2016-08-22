Брюссель, 22 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Бельгии на 95-м году жизни скончался известный джазовый музыкант Тутс Тилеманс, прославившийся игрой на губной гармонике. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его менеджера.

blickpixel Траур

По предварительным данным, мужчина, находившийся в брюссельской больнице с июля 2016 г, умер от старости без каких-либо осложнений.

Другие подробности кончины джазового музыканта пока не сообщаются.

Напомним, что Тутс Тилеманс родился в 1922 году в Брюсселе. Он стал известен благодаря исполнению полноценных джазовых композиций на губной гармонике и художественному свисту.