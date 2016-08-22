Махачкала, 22 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В Дагестане объявлено об открытии пункта приема вещей для пострадавших от пожара в Цунтинском районе, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе главы и правительства Дагестана. Сбор помощи осуществляет Министерство по национальной политике Дагестана совместно с общественными организациями.

Пул, Эгберт Ливенс ван дер. Пожар в деревне

Погорельцам в первую очередь необходимы детская одежда, обувь, комплекты постельного белья.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня ночью, 22 августа, в селе Мокок Цунтинского района произошел пожар, в результате которого сгорело 83 дома из 96 имевшихся в начеленному пункте домов. По данным МЧС РФ по Дагестану, к тушению пожара были привлечены вертолеты. Среди пострадавших от пожара 480 местных жителей, из них более 100 детей. Жертв нет. За последние три года это не первый крупный пожар в Цунтинском районе. Ранее стихии подверглись села Цибари, Эльбок и Цихок.