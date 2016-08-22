Москва, 22 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Власти Москвы снизили стоимость закрытых парковок, расположенных у ВДНХ и парка «Сокольники». В будние дни автомобилисты заплатят за час парковки 50 рублей, в выходные, как и прежде, — 100 рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Снижение цен касается 11 плоскостных парковок.

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«Благодаря двукратному снижению цены в будние дни снизится нагрузка на ближайшие парковки с низкой оборачиваемостью, а автомобилисты потратят меньше времени на перепробег в поисках свободных мест», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по итогам анализа работы парковок у ВДНХ и «Сокольников» снизить тарифы решили в будние дни, так как основной пик их загруженности приходится на выходные. Как пояснил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, эта мера «повысит востребованность данных парковок для москвичей и в будни».Парковки у ВДНХ были открыты в 2015 году, а у парка «Сокольники» — в начале 2016 года. Общая вместимость парковок составляет 891 машиномест.

Напомним, впервые платная парковка в столице появилась в 2012 году. С 1 августа 2016 года в столице начал работу голосовой способ оплаты парковки с помощью звонка с мобильного телефона. Как заявил генеральный директор ГКУ «АМПП» Александр Гривняк, действие нового сервиса продлится до конца 2016 года.

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