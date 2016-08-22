Тегеран, 22 августа, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джавад Монтазери на заседании Штаба по борьбе с наркотиками сообщил о больших проблемах в приграничных зонах.

Жозеф Верне. Порт. 1754

«У нас серьезные проблемы на границе, поскольку не удается взять под контроль ситуацию с транзитом наркотиков на иранской территории. Я слышал, что ежедневно из порта Бендер-Аббас в Иран завозят около 4 тыс. контейнеров, из которых только 150 проходят таможенный контроль. Таким образом, каждый день 3850 контейнеров без какого-либо досмотра попадают в страну. Это могут быть не только запрещенные для импорта товары, но и наркотики», — приводит слова генпрокурора агентство Mehr News.

Ранее министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли заявил о задержании лидера банды наркоторговцев в провинции Систан и Белуджистан и конфискации 800 тонн наркотиков.

В заседании Штаба по борьбе с наркотиками приняли участие генеральные прокуроры, представители КСИР, полиции и генерал-губернаторы провинций Хорасан-Резави, Южный Хорасан, Систан и Белуджистан, Хормозган и Керман. В этих пяти регионах реализуется специальная программа по борьбе с наркоторговлей, которая уже приносит результат. С начала года в Иране силы правопорядка изъяли уже более 220 тонн наркотиков.