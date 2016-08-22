Москва, 22 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Ситуация с иранской базой Хамадан, откуда вылетали российские бомбардировщики для нанесения ударов по террористам в Сирии, меняется, как в калейдоскопе, отметил первый замглавы комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя заявление иранского МИДа о завершении использования Россией базы в Хамадане, передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа.

krencin Фигуры калейдоскопа

Еще 20 августа министр обороны Ирана Дехган заявил, что Москва может использовать ее так долго, как сочтет нужным, 22 августа иранская сторона объявила о прекращении использования Россией этой базы.

«Ситуация пока не поддается разумному объяснению. Чтобы так поменялась позиция Ирана, за эти два дня должно было произойти что-то очень серьезное», — отметил Клинцевич.

«Лично меня не убеждают ссылки на якобы «неджентльменское поведение» Москвы, распространившей информацию об использовании иранской военной базы», — сказал сенатор.

Россия в данном случае поступила так, как и должны была поступить, считает парламентарий, попытки маскировать вылеты своих бомбардировщиков с иранской базы выглядели бы, по меньшей мере, странно. «Тем более что скрыть подобную информацию сейчас в принципе невозможно — американцы отслеживают каждый наш шаг на Ближнем Востоке», — констатировал он.

«Так в чем же дело? Или это просто недоразумение, которое должно разрешиться в ближайшее время. Или некто, кому Иран не смог отказать по какой-то причине, очень настойчиво попросил его принять именно такое решение», — рассуждает Клинцевич. «На мой взгляд, этой третьей силой могли быть только США, которые и не скрывали своего раздражения использованием России иранской базы», — заключил сенатор.