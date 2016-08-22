«Ситуация с базой Хамадан меняется, как в калейдоскопе»
Москва, 22 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Ситуация с иранской базой Хамадан, откуда вылетали российские бомбардировщики для нанесения ударов по террористам в Сирии, меняется, как в калейдоскопе, отметил первый замглавы комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя заявление иранского МИДа о завершении использования Россией базы в Хамадане, передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа.
Еще 20 августа министр обороны Ирана Дехган заявил, что Москва может использовать ее так долго, как сочтет нужным, 22 августа иранская сторона объявила о прекращении использования Россией этой базы.
«Ситуация пока не поддается разумному объяснению. Чтобы так поменялась позиция Ирана, за эти два дня должно было произойти что-то очень серьезное», — отметил Клинцевич.
«Лично меня не убеждают ссылки на якобы «неджентльменское поведение» Москвы, распространившей информацию об использовании иранской военной базы», — сказал сенатор.
Россия в данном случае поступила так, как и должны была поступить, считает парламентарий, попытки маскировать вылеты своих бомбардировщиков с иранской базы выглядели бы, по меньшей мере, странно. «Тем более что скрыть подобную информацию сейчас в принципе невозможно — американцы отслеживают каждый наш шаг на Ближнем Востоке», — констатировал он.
«Так в чем же дело? Или это просто недоразумение, которое должно разрешиться в ближайшее время. Или некто, кому Иран не смог отказать по какой-то причине, очень настойчиво попросил его принять именно такое решение», — рассуждает Клинцевич. «На мой взгляд, этой третьей силой могли быть только США, которые и не скрывали своего раздражения использованием России иранской базы», — заключил сенатор.