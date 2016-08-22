Хельсинки, 22 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Финляндия признает Россию своим важным соседом, однако продолжает поддерживать единую политику ЕС в отношении антироссийских санкций. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 августа, на ежегодной встрече с финскими послами заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

Флаг Финляндии

«Мы не можем и не хотим отворачиваться от России. Но вместе с тем, мы должны быть честными: Россия своими действиями в Крыму нарушила европейские правила», — заявил Сойни. По словам главы финского внешнеполитического ведомства, единая политика Евросоюза в отношении антироссийских санкций остается в силе, что вызвано необходимостью выполнения минских договоренностей. Вернутся ли отношения Европы и России в прежнее русло, полностью зависит от действий Москвы, считает глава МИД Финляндии.

Напомним, ранее финский Исследовательский институт экономики ETLA представил доклад о влиянии санкций на финский экспорт. Российское продовольственное эмбарго оказало серьезное негативное воздействие на экспорт молочной и мясной промышленности Финляндии, а также на рентабельность отрасли в целом, считают финские экономисты. За период с 2012 по 2015 год финский экспорт товаров в Россию сократился в стоимостном отношении на 44%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года состоялась встреча президента России Владимир Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин рассказал о том, что 2015 году товарооборот между двумя странами сократился на 40%. По словам российского президента, причинами спада в двусторонней торговле стали европейские санкции, ответные меры со стороны РФ, общее снижение экономической активности в мире и в Европе, снижение цен на традиционные российские экспортные товары, курсовая разница валют.

«И всё это привело к тому, что Россия утратила первое место в торговле с Финляндией, пропустив вперёд Германию и Швецию. Но и Финляндия несёт определённые издержки. По нашим подсчётам, это чуть больше одного процента ВВП. И, уверяю вас, это никому не нравится», — подчеркнул Владимир Путин.

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