Астана, 22 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В новом учебном году ученики начальных школ Казахстана будут заниматься по обновленной программе, принятой в республике в рамках образовательной реформы. За основу взят опыт организации начального образования в Назарбаев-интеллектуальных школах.

antonovich-design.ae Ландшафтное искусство

В многих нововведениях ИА REGNUM уже писало: пятидневная учебная неделя, трехъязычное обучение — на русском, казахском и английском языках, переориентирование образовательных программ от знаниевой системы к модели функциональной грамотности, переход на обновленное содержание школьной программы, принятой в странах ОЭСР и многое другое.

И вот сегодня, 22 августа, стало известно о еще одном новшестве. В расписании учеников начальных классов появится новый предмет — художественный труд, в рамках которого школьники будут изучать современное искусство — в частности, Land Art (ландшафт-искусство — направление, возникшее в США в конце 1960-х годов, в котором создаваемое автором произведение неразрывно связано с природным ландшафтом — ИА REGNUM ).

По словам одного из преподавателей Назарбаев-интеллектуальных школ Гулиры Дюсеновой, школьники, изучая Land Art в рамках курса «художественный труд», будут создавать необычные работы, используя обычные природные материалы — камни, дерево и так далее.

«Почему мы даем это с первого класса? Для того, чтобы ознакомить наших детей с современным искусством. Для мирового сообщества это не новшество, такой способ подачи и развития любви к прекрасному у детей используется в Сингапуре, Малайзии и других странах. В основе казахстанской программы лежат учебные цели — это самое главное. Она построена на трех разделах: исследование и развитие идей; создание и изготовление творческих работ; презентация, анализ и оценивание. Цели не привязаны к контексту уроков и контексту разделов. Они могут встречаться везде. Для этого мы используем природные материалы, подручные и художественные средства, что позволяет детям, не имея специальных навыков, создавать интересные работы творческие работы», — пояснила Дюсенова.

Следует отметить, что реформы образования уже не раз становились предметом критики со стороны казахстанской общественности, в том числе и уполномоченного по правам человека в Казахстане.

В апреле 2016 года министр образования и науки Ерлан Сагадиев заверял общественность страны, что эксперименты с образованием в стране закончились.

«Работа, в целом, по поручению президента началась более 15 лет назад, и мы считаем, что за эти 15 лет, это более чем достаточный срок, чтобы быть уверенным в нашей готовности. Я хотел бы официально заявить: эксперименты все закончились. Теперь мы приступаем к планомерному внедрению того, что наработано за последние 15 лет по четкому плану», — обещал тогда министр.