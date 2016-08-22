Севастополь, 22 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Прокуратура Севастополя возбудила дело уголовное дело о финансовых злоупотреблениях должностными лицами городской больницы №1 при проведении капитального ремонта помещений для размещения регионального сосудистого центра. Стоимость невыполненных, но указанных в документах работ, составила более 1,4 млн рублей. Об этом 22 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По информации ведомства, в октябре 2015 года между ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» и ООО «Транспортно-строительная компания — 1» был заключен договор, согласно которому подрядная организация обязана выполнить капитальный ремонт помещений больницы.

Согласно актам приемки, подписанным главным врачом городской больницы и директором подрядной организации, приняты работы на общую сумму 39,5 млн рублей, деньги перечислены на счет фирмы. Однако, по заключению экспертного исследования стоимость невыполненных, но указанных в документах работ, составила более 1,4 млн рублей.

Нарушения законности использования бюджетных средств было выявлено в ходе прокурорской проверки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).