Астрахань, 22 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум.



Ефим Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

В Астраханской области ощущается нехватка преподавательского состава. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве образования и науки 22 августа, на данный момент для учителей и педагогических работников. в образовательных организациях региона существуют 509 вакансий.

Больше всего в регионе не хватает учителей по английскому языку (48 штатных единиц), математике (30), русскому языку и литературе (29). Также требуются 22 учителя физической культуры, 21 — ОБЖ и двадцать — физики. Еще в девяти школах не хватает преподавателей географии, а в пяти — по биологии.

«Это самые минимальные показатели из всех имеющихся свободных мест. Что касается других педагогических работников, больше всего в регионе на данный момент не хватает педагогов дополнительного образования (58 человек), воспитателей (27) и учителей-дефектологов (21)», — отметили в образовательном ведомстве.

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Астраханским педагогам обещают зарплату не ниже среднеобластной

Предлагаемый уровень зарплаты стартует от 10 тыс. рублей и зависит от нагрузки.

В педагогических кадрах особенно нуждаются образовательные организации Володарского, Лиманского, Икрянинского районов и ЗАТО Знаменск. Так, в Володарском районе открыты 23 вакансии, в том числе учитель математики, физики, технологии, английского языка, музыки, ИЗО, информатики, русского языка и литературы. В Красноярском районе легко найдёт работу учитель физкультуры (тренер-преподаватель).

Много свободных ставок и в школах областного центра. Особенный дефицит — в учителях математики, английского языка, физике, преподавателях начальных классов. Но есть и относительно «редкие» вакансии — логопед, психолог, библиотекарь, музыкальный руководитель, учитель ОБЖ.

Планируется, что в сентябре нового учебного года средний уровень заработной платы по региону составит 25 594 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году потребность в педагогах и воспитателях составляла как минимум 600 человек. С открытием новых дополнительных мест в детсадах, а также строительством новых школ, которых до 2025 года планируется возвести в регионе 25, требуется значительный приток педагогических кадров.