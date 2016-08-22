Москва, 22 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. ВВП в июле 2016 года упал на 0,6% к тому же периоду 2015 году, спад в экономике за январь-июль составил 0,9%, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

При этом, по мнению министра, в августе возможен «небольшой рост» ВВП.

В третьем квартале 2016 года «с равной вероятностью может быть как маленький рост, так и маленький спад», однако в четвертом квартале МЭР прогнозирует рост ВВП.

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