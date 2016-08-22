Киев, 22 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Жителям Украины следует посетить военный парад на Крещатике в Киеве по случаю 25-й годовщины государственной независимости. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед сотрудниками СБУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Послезавтра, 24 августа, придите посмотреть наш парад, который делается не только чтобы продемонстрировать врагу нашу мощь, не только чтобы продемонстрировать нашим союзникам и партнерам, что мы сделали за 2 года, построив, создав с нуля новую украинскую армию, новые украинские вооруженные силы…», — сказал президент.

По словам украинского лидера, военный парад, в первую очередь, будет проведен для того, чтобы продемонстрировать «украинскому народу, что нам есть чем и как защитить мир и спокойствие нашего государства и народа».

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